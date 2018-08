Spettacolare attività ludico-didattica nei castelli di Bari, Trani e Castel del Monte

Cosa accade se un bambino governa il mondo? Quanti maestri deve avere un bambino per diventare un uomo? Non chiedetelo al piccolo Federico, conteso, rubato e rapito da innumerevoli precettori appartenenti alle diverse corone che un giorno avrebbero occupato la sua testa.

In occasione della mostra Il potere dell'armonia. Federico II e il De arte venandi cum avibus in corso nei castelli di Bari, Trani e Castel del Monte e dedicata al celebre trattato di falconeria dell'imperatore svevo, Nova Apulia, in collaborazione con Room to play, dedica una serie di appuntamenti alla figura del sovrano più controverso della storia medievale.

Nei tre Castelli che ospitano la mostra e tra i luoghi più rappresentativi dell'imperatore svevo va in scena una attività ludico-didattica per i piccoli sul 'piccolo' Federico II, bambino chiamato a compiere imprese più grandi di lui, tra avventure fantastiche e incontri affascinanti.

Costo €8 a bambino. Target: 4 -10 anni e famiglie. Solo su prenotazione (numero minimo 40 partecipanti ad appuntamento).

Qui di seguito le date in calendario, i recapiti per info e prenotazioni:

Bookshop Nova Apulia

Castello di Bari: 9 Settembre e 28 Ottobre, ore 17 - info 080 5213704 - castello.bari@novaapulia.it

Castello di Trani: 26 Agosto e 14 Ottobre, ore 17 - info 0883 500117 - castello.trani@novaapulia.it

Castel del Monte: 23 Settembre, ore 17 - info 388 3026000 - casteldemonte@novaapulia.it