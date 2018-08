Processione dei Santi Patroni, divieti di transito nelle vie interessate

Con ordinanza n. 377 del 6.8.2018 il Dirigente del Settore Mobilità ha disposto il divieto di transito veicolare, dalle ore 00.00 del 25.8.2018 e sino al passaggio della processione dei Santi Patroni, sull’intero percorso, da piazza Duomo a Piazza La Corte, via Vaglio, piazza Catuma, via Bovio, Piazza Umberto I, via Attimonelli, pendio San Lorenzo, via Sant’Andrea, via Santa Maria dei Miracoli e piazza San Pio X ed il divieto di fermata e sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, sempre dalla ore 00.00 del 25 agosto a tutti i veicoli in piazza Duomo, piazza La Corte e San Pio X.