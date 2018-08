​“Yes weekend”, gli eventi del fine settimana

“L’estate sta finendo”, cantavano i Righeira. Restano però ancora tante cose da fare prima che la bella stagione lasci definitivamente il posto al solito tran tran quotidiano. In programma infatti nel fine settimana ci sono diversi eventi che promettono di soddisfare le esigenze di tutti: dalla musica, allo spettacolo, al teatro. Ecco gli eventi nel dettaglio.



Venerdì 24 luglio

Il weekend comincia con la Festa del Mare di Bari, dedicata a musica, esibizioni, esposizioni di dischi in vinile, teatro, danza e arte di strada. Spettacolo in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo con “Ballando con le stelle”, la manifestazione di danza sportiva, musica e cabaret alla quale parteciperanno tra gli altri il maestro Mazza e la sua band, Bryan Ramirez, Lauren Celentano, Max Bocassile e Gianni Colajemma. A Fasano continua il festival Metropolitano “Bari in Jazz” con il concerto di Redi Hasa e Maria Mazzotta che si terrà alle 21 presso Villa Damaso Bianchi, il Minareto. A Minervino c’è invece un interessante Walking tour "Alla scoperta di Minervino” (ore 18) tra i vicoli della Scesciola, una visita guidata alla Grotta di San Michele, Cattedrale e Museo archeologico. A fine percorso prevista una degustazione curata dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Nel chiostro dell’ex convento di San Francesco della scarpa di Bari c’è il concerto del Duo Romea (ore 20,30 ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Fino al 27 agosto in largo Abbazia a Corato è visitabile Il Pendio, la mostra-concorso dedicata ai giovani artisti del meridione, giunta quest'anno alla 50esima edizione .

Sabato 25 luglio

Compie 19 anni la rassegna "Giovinazzo Teatro”, al via da sabato con un cartellone di sei spettacoli in programma fino al settembre (porta 20,30, sipario 21). A Ruvo sarà possibile ammirare opere grafiche e opere pittoriche di numerosi artisti durante la visita alla Pinacoteca Comunale di arte contemporanea (alle 19 con prenotazione obbligatoria). A Bari inizia il la prima edizione del Piano Festival: concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici della città con la partecipazione di grandi musicisti e giovani promesse. Si comincia alle 6 con un concerto all’alba a Torre Quetta, il programma prosegue anche domenica 26. A Bitonto invece poesia, musica, teatro e pittura, nei pressi delle mura di Porta Robustina a partire dalle 20,30 per “Bitonto dentro e fuori le mura”. Sabato il programma prevede poesia vernacolare a cura dell’associazione musicale Vox Libera. Ospite il maestro Vincenzo Mastropirro. Domenica invece lo spettacolo “Per amore e solo per amore” dell’associazione teatrale Res Ludica. A Castellaneta Marina dalle 19 fino all'alba, torna la "Notte Rossa”, il centro e il lungomare si tingeranno di rosso, per la gioia dei turisti che visiteranno le numerose attività commerciali presenti, approfittando dei numerosi "sconti rossi" dell’estate.

Domenica 26 luglio

All’Eremo Club di Molfetta va in scena il “Never ending Summer party”, con due piste dedicate a reggae, dance hall e hip hop (22,30). Colori e solidarietà per la prima edizione di “The colour run” a Castellenata Marina, una occasione per divertirsi e raccogliere fondi per sostenere l'associazione Afdha (19,30). A Cassano prosegue la tradizionale sagra estiva dedicata alla birra.

Festival Costa dei Trulli. Un percorso capace di abbracciare tutte le arti che si estende da Monopoli a Fasano, fino ad Alberobello. Venerdì 24 agosto Enzo Avitabile si esibirà in piazza Ciaia a Fasano (ore 21, ingresso libero). Si prosegue sabato 25 agosto con Ferruccio Spinetti e Petra Magoni sempre a Fasano, sul sagrato della Chiesa Matrice (ore 21). Domenica 26 agosto a Monopoli, sul sagrato della Cattedrale c’è invece Cristina Donà (ore 21).

Mostre in corso. Dialoghi 3.0. Pino Pascali e Claudio Cintoli, in programma fino al 30 settembre nel museo di Polignano a Mare; “Franco Dellerba. Percorsi” fino al 30 settembre nella Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari; “Theorema” dell’artista tarantino, Giulio De Mitri, fino al 30 settembre nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica di Bari. “Il potere dell’armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus”, le immagini di Ortensio Zecchino al castello Svevo di Bari fino al 30 ottobre. “L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi”, mostra fotografica fino al 28 ottobre nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi; “Pop Five” fino al 30 agosto presso l'Ismi Arte contemporanea di Trani.”Altre Stanze Anni ‘50 e ‘60, opere dalle raccolte della Banca d’Italia” al castello Svevo di Bari fino al 15 ottobre.

I cartelloni estivi. Tutti gli appuntamenti in programma nei cartelloni estivi di Giovinazzo, Corato e Gravina.