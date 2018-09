L’associazione l’altrove seleziona 6 giovani per il progetto “giovani risorse”

Anche quest’anno l’Associazione di Promozione Sociale “L’Altrove” seleziona 6 giovani da impiegare come volontari per il Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “GIOVANI RISORSE”, uno dei progetti del MODAVI ONLUS inseriti nel Bando. Il progetto parte dall’esigenza di collegare le politiche di rientro dei giovani a quelle legate al disagio sociale giovanile connesso alla crisi economica e causato, in tutte le sedi, da flussi di disoccupazione con picchi rilevanti nella fascia di destinatari del progetto. Nelle aree di intervento una criticità comune è la difficoltà nell’intraprendere percorsi di indipendenza abitativa dei giovani rispetto alle famiglie di origine. Criticità che ha sia cause culturali, sia economiche.



Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:

aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;

aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e

nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa – secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane – l’esperienza di Garanzia Giovani.

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 18.00 del 28 settembre 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda di partecipazione firmata dal richiedente deve essere:

redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

corredata dall’Allegato 4, relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, debitamente firmato;

corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

Come previsto dall’ Art. 5 del Bando, gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:

tramite PEC (Art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2) di cui è titolare l’interessato, all’indirizzo modavionlus@pec.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf ed inserendo come oggetto della mail “Domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale – Bando 2018”;

a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a MO.D.A.V.I. ONLUS, Via Carlo Poma n. 2, 00195 – Roma

consegnate a mano presso la sede dell’ Associazione L’Altrove ad Andria, in Via Lorenzo Bonomo 75, tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Il giorno 28 settembre le sedi rimarranno aperte fino alle ore 18:00.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine.

Documentazione da presentare

Domanda di partecipazione (All. 3, All. 4, All.5 da scaricare nelle sezioni progettuali);

fotocopia di valido documento di identità personale;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

Curriculum Vitae debitamente sottoscritto;

fotocopia di ogni altra documentazione significativa ai fini della valutazione dei titoli.

Aggiornamenti e comunicazioni sulle selezioni

Si comunica a tutti i candidati che tutte le informazioni relative ai nostri progetti di Servizio Civile Nazionale, in particolare l’elenco ammessi ed esclusi alla selezione, calendario dei colloqui di selezione, graduatorie dei singoli progetti, inizio del progetto saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.modavi.it e non verrà dato nessun ulteriore avviso o comunicazione.

Potrete, inoltre, contattare la sede del MO.D.A.V.I. ONLUS dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 al numero 06/84242188 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo serviziocivile@modavi.it.

Collegandosi al link qui sotto è possibile scaricare il testo integrale del Bando di selezione, i modelli di domanda di partecipazione e l’estratto del progetto di Servizio Civile del MODAVI ONLUS.

http://modavi.it/bando-2018-per-la-selezione-di-vo...