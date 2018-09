Volo da Bari per Milano, Marmo: «Prezzi alle stelle»

Nota del .



«Per lavoro, per raggiungere importanti centri sanitari, per ragioni di studio. Non si va a Milano, da Bari, solo per vacanza, potendo quindi programmare mesi e mesi prima il proprio soggiorno - commenta il presidente del gruppo consiliare di Fi, Nino Marmo - .

Ed è per questo che i costi del volo per raggiungere dalla Puglia il capoluogo lombardo sono a dir poco inaccettabili, costando quanto un tragitto intercontinentale: è questa la ragione per la quale ho presentato, assieme ai colleghi di Fi, una mozione affinché la Regione, in qualità di socio unico di Aeroporti di Puglia, intervenga per far concludere una fase che vede operare Alitalia in regime di monopolio su questa tratta.

Non essendoci concorrenza, i prezzi volano alle stelle e non è possibile giungere a Milano (ma non solo), spendendo anche oltre 400 euro. La mozione è stata approvata dal Consiglio regionale e ne siamo lieti: adesso, tocca alla Giunta regionale. Staremo a vedere”.