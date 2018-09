Manca davvero poco a Vini/le –soundsfood

anca davvero poco a Vini/le –soundsfood- è un evento di degustazione e musica, promosso ed organizzato dall'Ass.ne "ideAzione" in collaborazione con l'associazione "Jazz in“. Venerdì 7 settembre ad Andria si terrà presso "La Guardiola", in contrada Santa Barbara ad Andria, con inizio alle ore 21:00 un appuntamento davvero unico per una piacevole notte di fine estate.



Una vera e propria girandola di vini bianchi, rossi e rosè accompagnati da una degustazione di specialità gastronomiche, a partire dalle tradizionali bruschette, ai prodotti caseari, al tartufo e il tutto aromatizzato con il nostro olio extravergine d'oliva.



Questi e tanti altri sono gli oggetti del piacere di Vini/le - soundsfood-, una guida all'ascolto della musica jazz e soul abbinata ad una serie di vini prodotti da piccole e grandi aziende del nostro territorio.

Una meditata selezione di brani musicali scelti per far assaporare lentamente un buon calice di vino e i sapori della terra, un gioco fra orecchie e palato, un viaggio nelle terre della musica e del vino, alla ricerca di imprevedibili sintonie.



Ingresso libero con consumazione obbligatoria € 10,00 (2 calici di vino + degustazione).

Per info: 320 212754