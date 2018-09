Everest018, Di Chio: «La straordinaria gioventù della nostra comunità è il vero successo di Everest»

«“Everest018”, la manifestazione nazionale che segna il ritorno all’attività politica dopo la pausa estiva, ha fatto registrare una nutrita partecipazione di giovani che vogliono affacciarsi all'impegno all'interno del partito. L'appuntamento ha segnato il via ufficiale alla prossima stagione politica, che si annuncia molto calda e partecipata. Everest è stata una valanga di grandi emozioni con dibattiti e confronti molto coinvolgenti tra giovani e autorevoli uomini delle istituzioni. Siamo stati travolti da infinita passione e profondo entusiasmo. La straordinaria gioventù della nostra comunità è il vero successo di Everest». Così Alessandra Di Chio, Dirigente nazionale Forza Italia giovani.

«Oltre ai tanti giovani abbiamo avuto una elevata qualità della platea fatta di bravi amministratori e dirigenti, che continuano a portare in alto la bandiera di Forza Italia, questo è un anno difficile è uno dei momenti difficili della nostra storia, ma noi non ci arrendiamo. Sapremo rialzarci e ripartire, perché abbiamo un’ambizione, siamo orgogliosi del nostro passato, fatto di provvedimenti concreti e vogliamo scrivere il futuro e delineare una nuova prospettiva, dare rappresentanza a moderati e liberali! Non è facile riavvicinare chi si è allontanato, non è facile lo scenario nazionale ma noi sapremo rappresentare quegli ideali che da sempre contraddistinguono il nostro partito».