​Viabilità, divieti al traffico per lavori tronco AQP zona Lagnone Santa Croce

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n. 404 del 11/09/2018 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa ai lavori di prolungamento del tronco dell’AQP per fornitura idrica, e quindi viene istituito il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare, su via Lagnone Santa Croce, tratto compreso tra via Lucera e via Madre Teresa di Calcutta, dall’11/09/2018 al 05/10/2018, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori.