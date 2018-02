Di Maio in Puglia, 8 e 9 febbraio il “Rally” del candidato premier M5S passa da Andria

Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio il "Rally per l'Italia" del candidato premier del Movimento 5 Stelle arriverà in Puglia. Nel corso dei due giorni Luigi Di Maio arriverà nei sei capoluoghi pugliesi e altrettanti saranno gli eventi pubblici ai quali tutti i cittadini pugliesi saranno chiamati a partecipare.

Giovedì 8 il primo evento pubblico si terrà a Foggia alle 14:30 nella Sala "Auditorium Amgas" in viale Manfredi. Un incontro con un focus in particolare sui temi della legalità e dell'antimafia, aperto a tutti i cittadini e alle associazioni di categoria. Successivamente il "Rally" si sposterà ad Andria dove alle 17:30 nell'hotel "Ottagono" sito in via Barletta, 218, si terrà un evento aperto a cittadini, olivicoltori ed altri operatori del settore agricolo con un focus sull'agricoltura e sull'oro verde di Puglia: l'olio.

In serata Di Maio sarà invece a Bari. L'appuntamento nel capoluogo regionale è fissato per le ore 21:00 presso l'hotel "Excelsior" in via Giulio Petroni, il candidato premier dei cinquestelle parlerà del programma nazionale di Governo del M5S e dunque dei 20 punti per la qualità della vita degli italiani.

Venerdì 9 febbraio la truppa pentastellata si sposterà in Salento. Nel primo pomeriggio a Brindisi, alle ore 14:00 presso l'Andromeda Maxi Cinema in viale Bozzano 1, Di Maio incontrerà cittadini, associazioni studentesche, insegnanti, professori e ricercatori in un incontro con un focus su Cultura, scuola e università. Nel primo pomeriggio invece, alle 16:30 a Lecce presso le "Officine Cantelmo" in viale De Pietro, si terrà un evento aperto a tutti i cittadini ed in particolare alle PMI e dunque ad artigiani e piccoli imprenditori locali. La sera del 9, alle 19:30, il tour pugliese di Luigi Di Maio si chiuderà con un evento a Taranto presso il cinema Teatro Orfeo in via Pitagora, n.80, tematica di quest'ultimo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza saranno l'ambiente e la tutela del nostro territorio.