Il Partito Democratico apre la sua campagna elettorale ad Andria, martedì 6 febbraio

Il direttivo del Partito Democratico cittadino ha fissato per martedì 6 febbraio l’apertura della campagna elettorale ad Andria. "Una campagna elettorale determinante per il futuro politico della nazione ed in prospettiva per la nostra città - commenta il Segretario cittadino Giovanni Vurchio - . Il partito democratico deve tornare al governo del Paese e affermare con convinzione le idee e la proposta politica fatta di innovazione e cambiamento".

Presso la sala Pasquale Attimonelli (albergo dei Pini) alle ore 20,00 ci sarà il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il candidato alla Camera FIlippo Caracciolo, la candidata Assuntela Messina capolista al Senato; la candidata alla Camera dei deputati per la città di Andria Tarsitano Nada; il segretario cittadino GIovanni Vurchio.

Modera l'incontro l'Avv. Giovanna Bruno.