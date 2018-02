Ieri è iniziata la campagna elettorale per il Pd andriese. Con la presentazione dei candidati parlamentari, Michele Emiliano ha ricostruito il bilancio positivo del suo governo regionale, puntualizzando in particolare sulla questione ospedale: «Andria avrà un nuovo ospedale: stiamo decidendo la localizzazione, i fondi ci sono, sia quelli ministeriali, sia quelli regionali. Il 15 febbraio ci sarà la conferenza di servizio sul tema e invito i cittadini andriesi a parteciparvi».

Il presidente della regione ha poi ricordato che alle prossime elezioni si voterà il PD, non il segretario Renzi, il cui nome non viene quasi mai pronunciato. Per motivare i simpatizzanti e gli iscritti del PD si sono elencati i successi del governo regionale. Il reddito di dignità che è stato copiato anche a livello nazionale e l'impulso alla green economy, l'obiettivo della decarbonizzazione dell'ILVA e un'attenzione in particolare all'ambiente.

«Il PD pugliese è lo specchio della realtà regionale - ricorda l'ex magistrato -. Con questa squadra, gli eletti saranno molto vincolati al territorio. Chi non vota il Partito Democratico, vota per movimenti o partiti con strane idee di democrazia come i 5 stelle o padronali, come Forza Italia. I 5 stelle sono pericolosi perché odiano la competenza e lo dimostra la questione vaccini. Il Pd, pur con tutti i suoi limiti, è l'unico partito dove è garantita la democrazia interna e questo è un valore anche per le istituzioni».

Assieme ad Emiliano erano presenti la candidata senatrice Asssuntela Messina, l'assessore regionale all'ambiente Filippo Caracciolo che corre per la Camera, come anche la candidata andriese Nada Tarsitano.