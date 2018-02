Verso il 4 marzo, domani la nomina degli scrutatori

Chi saranno gli scrutatori per le votazioni del 4 marzo 2018? Lo sapremo domani, venerdì 9 febbraio.

Alle 10.30 si riunirà la commissione elettorale comunale per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 4 marzo 2018.

Ricordiamo che, come stabilito dalla Giunta Comunale con un proprio indirizzo, la Commissione Elettorale conferirà una priorità nella nomina degli scrutatori a coloro che siano disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per l’Impiego o Studenti iscritti a Scuole di Istruzione Superiore o Università, purché disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per l’Impiego, a condizione che siano regolarmente iscritti nell’Albo degli Scrutatori approvato nel mese di gennaio 2018.