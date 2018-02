Elezioni Politiche 2018, agevolazioni tariffarie per i viaggi

In occasione delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha comunicato con la Circolare n.13\2018, le principali condizioni relative alle agevolazioni di viaggio che saranno applicate dagli Enti e Società competenti, a favore degli elettori che si recheranno a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

– Biglietti Trenitalia per elettori residenti nel territorio nazionale.

Sono rilasciati biglietti nominativi esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in seconda classe e livello Standard dei treni FrecciaRossa, con le seguenti riduzioni: 60% del prezzo del biglietto sui treni regionali; 70% del prezzo Base per i treni di media-lunga percorrenza. Nazionale (FrecciaRossa, Frecciargento, FrecciaBianca, Intercity, IntercityNotte e Espressi) e per il servizio cuccette. I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni che decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di votazione (quest’ultimo escluso); pertanto, in occasione del 4 marzo 2018, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 23 febbraio e quello di ritorno oltre il 14 marzo 2018.

– Biglietti Trenitalia per elettori residenti all’estero

I biglietti a tariffa Italian Elector (riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard) sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

La società “Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.” (NTV) applicherà nelle regioni in cui effettua servizio commerciale, una riduzione a favore degli elettori pari al 60% del prezzo del biglietto. L’agevolazione potrà applicarsi esclusivamente sui biglietti ferroviari nominativi di andata e ritorno in tariffa Flex e Economy, per viaggiare negli ambienti Smart e Comfort. I biglietti agevolati potranno essere acquistati solo tramite contact center di NTV “Pronto Italo” chiamando il numero telefonico 010608 (dalle ore 7 alle ore 23) utilizzando per il pagamento la carta di credito o prepagata; presso la biglietteria di stazione “Italo” utilizzando per il pagamento carta di credito, prepagata, bancomat e contanti. Ulteriori informazioni potranno essere eventualmente visionate sul sito www.italotreno.it.

La Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà una riduzione del 60% sulle tariffe regionali per il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, in seconda classe (con esclusione dei treni del servizio aeroportuale Malpensa Express). Per maggior dettagli si potrà eventualmente consultare il sito www.trenord.it .

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alla Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a” (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio nazionale e negli scali marittimi di competenza della Società medesima delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno recarsi a votare nel comune d’iscrizione elettorale.

In particolare: ai biglietti di tali elettori verrà applicata di norma una riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”; ai biglietti degli elettori che abbiano diritto alla tariffa agevolata in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la relativa “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa. L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno per i soli elettori residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno. Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno antecedente il giorno d’inizio delle operaziobni di votazione, e per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del quinto giorno successivo alla chiusura delle operazioni di votazione.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI

La compagnia Alitalia Società Aerea S.p.A. applicherà le tariffe agevolate per i viaggi con il mezzo aereo sui propri voli nazionali. Il biglietto a prezzo agevolato è acquistabile tramite Customer Center Alitalia al numero telefonico 89.20.10, sul sito www.alitalia.com , o nelle agenzie di viaggio. Gli elettori interessati possono acquistare il biglietto per viaggiare nel periodo tra il 24 febbraio e il 10 marzo 2018.

agevolazioni-tariffarie-per-i-viaggi-ferroviari-via-mare-autostradali-e-con-il-mezzo-aereo