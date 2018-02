D'Ambrosio: «Il M5S è l'unica forza politica che dona volontariamente ai cittadini quanto promesso»

«Alcuni portavoce hanno violato le nostre regole e non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Un tradimento dei nostri principi e della fiducia dei nostri iscritti. Per questo saranno cacciati dal MoVimento e si sono impegnati a rinunciare all'elezione. La stragrande maggioranza dei nostri portavoce hanno ottemperato gli impegni presi e infatti nel fondo per il microcredito ci sono oltre 23 milioni di euro. Abbiamo chiesto al MEF l'elenco completo dei bonifici e chi non risulterà in regola per me è già fuori. Non facciamo sconti a nessuno, tantomeno a noi stessi e pubblicheremo la lista completa. Chi pensa di farci la morale abbia la dignità di starsene zitto e andarsi a nascondere». Queste le parole postate sul profilo Facebook di Di Maio all'indomani dell'inchiesta sul caso degli ammanchi nella restituzione dei parlamentari. Intanto, sempre sui social, l'on. D'Ambrosio pubblica le copie dei bonifici effettuali a scanso di equivoci:

«Questa immagine raccoglie tutti i miei bonifici effettuati nelle restituzioni dal 2013. Le nostre regole sono chiare e semplici. La parola data ai cittadini per me vale più di ogni altra cosa!

Queste restituzioni vanno sommate agli oltre 150 mila euro rifiutati da me come Presidente della Giunta delle Elezioni, alla rinuncia dell'auto blu più i due autisti, al taglio del 25% dello stipendio imposto ai miei collaboratori e al taglio di un collaboratore per un risparmio di circa altri 100 mila euro.

Chiunque abbia osato od oserà abbinare il mio nome a presunte irregolarità verrà querelato.

Il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza politica che dona volontariamente ai cittadini quanto promesso!

Siamo gli unici!

Con le nostre restituzioni abbiamo fatto nascere migliaia di piccole aziende ridando la speranza a migliaia di cittadini.

Chi ha sbagliato pagherà ma nessuno si può permettere di infangare la dignità di milioni di cittadini che ogni giorno si spendono per questo sogno!

Ah dimenticavo: per i miei avversari alle prossime elezioni e per tutti gli altri politici, l'Iban per versare nel Fondo per il Microcredito una parte del vostro stipendio volontariamente ed aiutare i cittadini è sempre lo stesso IT61Z0100003245348018369300

Attendo con ansia le copie dei vostri bonifici...»