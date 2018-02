La campagna di comunicazione di Filippo Caracciolo è già un tormentone

D'Ambrosio: «Il M5S è l'unica forza politica che dona volontariamente ai cittadini quanto promesso»

«Queste restituzioni vanno sommate agli oltre 150 mila euro rifiutati da me come Presidente della Giunta delle Elezioni, alla rinuncia dell'auto blu più i due autisti e ai tagli sui collaboratori per altri 100mila euro»