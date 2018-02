Fitto ad Andria: «Nostro apporto essenziale per trasformare vittoria politica in vittoria numerica» Copyright: AndriaLive

Il leader nazionale di Noi con l’Italia – Udc, Raffaele Fitto, ha incontrato questa sera cittadini, iscritti e simpatizzanti del partito presso la sala “Attimonelli”. Ad accompagnarlo, oltre all’On. Benedetto Fucci, anche il consigliere regionale Francesco Ventola, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio uninominale numero 4 (Andria, Barletta, Canosa di Puglia e Trani).

Raffaele Fitto: «Per vincere questa campagna elettorale, secondo il nostro punto di vista c’è bisogno di dare un’idea chiara ai lettori di come il centrodestra si pone quale forza di Governo che vuole affrontare, senza demagogia, le soluzioni e che fa proposte sulla base di possibili soluzioni vere e non di promesse. Soluzioni che – continua Fitto - possono essere realizzabili.

Noi con l’Italia UDC diventa una delle componenti del centrodestra essenziali sia per trasformare una vittoria politica in una vittoria numerica che dia stabilità al futuro governo del Paese e sia per mettere in campo delle soluzioni che possano parlare a quella classe di elettori moderati che diventano decisivi per vincere questa campagna elettorale».

«Porterò al Governo nazionale tutto il lavoro svolto in questi anni – ha commentato Francesco Ventola, candidato alla Camera -, un lavoro fatto di progettualità serie che guardano al territorio della provincia Bat. Siamo pronti ad intercettare nuove risorse finanziarie necessarie per far ripartire le opere pubbliche, quindi l’economia e l’occupazione».