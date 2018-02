Sabato scorso ad Andria Fratelli d'Italia ha presentato i candidati alla Camera dei Deputati: Stella Mele e Raimondo Lima e Marcello Gemmato. Presenti anche i dirigenti del partito della sezione andriese.

Stella Mele ha tracciato il programma di FdI: «L'Italia ha bisogno di un governo di patrioti, contro l'Unione Europea tecnocratica e a favore di un Europa dei popoli. Siamo contro lo ius soli, siamo contro l'immigrazione incontrollata, siamo contro i governi tecnici. Abbiamo il dovere di salvare il Paese dalle mance elettorali, dalla tecnocrazia, dal malgoverno. Noi non siamo razzisti ma oggi l'Italia è debole e quindi non possiamo aiutare gli altri. Saremo la voce del territorio. Andria non è stata coinvolta nelle liste di centrodestra ed è stata una scelta sbagliata, tuttavia sapremo lavorare e rappresentare adeguatamente la voce della città. Non saremo come i 5 stelle che schiacciano ed eseguono dei diktat di altri».

Raimondo Lima ha sottolineato con forza che FdI sia l'unico partito che candidi dirigenti locali che conoscono i problemi del luogo e non sono stati catapultati da Roma.

Infine Marcello Gemmato ha rimarcato come il PD sia il partito delle lobby, ed abbia come obiettivo il male del popolo. Fratelli d'Italia sarà la cerniera tra Forza Italia e Lega. Infatti il programma elettorale del partito di Giorgia Meloni è «l'unico che ha il rilancio dell'economia nazionale partendo dal sud».