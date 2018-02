Elezioni Politiche: rinnovo della tessera elettorale

In vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018, tutti i cittadini che abbiano esaurito gli spazi sulla tessera elettorale destinati all’apposizione del timbro sezione, possono recarsi presso l’Ufficio Elettorale, sito in Piazza Trieste e Trento 1° piano, negli orari d’apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì ed il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15,30 alle ore 17,30, muniti della vecchia tessera elettorale e di documento di riconoscimento, per sostituirla al fine di evitare le code che potrebbero crearsi presso gli uffici in prossimità della data delle elezioni.

Nel caso di anziani o persone impossibilitate a muoversi, la richiesta potrà essere presentata da persone appositamente delegate.