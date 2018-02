Stella Mele: «Per il nostro partito la coerenza è un valore non negoziabile»

Stella Mele (candidata nel collegio plurinominale alla Camera dei Deputati nel collegio Puglia 4 nella lista Fratelli d’Italia): «Con la manifestazione di Roma abbiamo sottoscritto un patto d’onore con gli italiani: da parte nostra niente "inciuci o giochi di palazzo”. Per Fratelli d’Italia la sovranità popolare non è uno slogan. Il rispetto degli elettori non è vuota retorica. Per il nostro partito la coerenza è un valore non negoziabile. Con questo spirito, ieri al Cinema Adriano di Roma, ho sottoscritto, assieme a tutti gli altri candidati dalla nostra forza politica, un impegno a non tradire. Davanti al popolo sovrano ho giurato che, in caso di elezione, il mio voto non sarà mai messo a disposizione di un Governo che non sia di centrodestra, di un Governo diverso da quello che offriamo agli elettori in questa campagna elettorale. L’inserimento del vincolo di mandato nel programma della nostra coalizione è stata una precisa richiesta di Giorgia Meloni, perché per Fratelli d'Italia sovranità significa scrivere la parola fine sui giochi di palazzo e sugli accordi fatti sulla testa degli italiani.

È per questo che un voto per Fratelli d’Italia è un voto per la Destra ed il centrodestra. Un voto per la coerenza e la sovranità, contro ogni inciucio. Un voto per chi sta dalla parte degli italiani».