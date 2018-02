Pd Bat, i prossimi appuntamenti in vista delle elezioni

Il 4 marzo, data delle prossime elezioni politiche, si avvicina e siamo in pieno clima elettorale. Il Pd Bat ha programmato una serie di appuntamenti:

oggi, 22 Febbraio, alle ore 19:00 ad Andria presso lo sportello del cittadino in via Porta la Barra, si terrà un incontro sulla politica al femminile, alla quale prenderanno parte Assuntela Messina, candidata al Senato, Iaia Calvio, candidata alla Camera, Nadia Tarsitano, candidata alla Camera, Viviana Di Leo, Giovani Democratici, Giovanna Bruno, presidente Pd Bat.



il 23 febbraio alle 18:30 l'incontro "La politica che dà speranza" presso l'auditorium San Luigi a Trani. Interverranno: il sindaco di Taurianova Fabio Scionti, Filippo Caracciolo, candidato alla Camera dei Deputati, Elena Gentile, candidata al Senato, Assuntela Messina, candidata al Senato, Fabrizio Ferrante, candidato alla Camera, Carlo Avantario, candidato al Senato.



Un altro incontro si terrà sempre venerdì 23 febbraio all'hotel Itaca a Barletta alle 20:30. I saluti saranno affidati a Nicola Defazio, segretario del Pd Barletta, e a Pasquale Di Fazio, segretario Pd Bat. Interverranno: Filippo Caracciolo, Elena Gentile, Assuntela Messina, e Domenico De Santis, vicepresidente Assemblea Nazionale.



Domenica 25 febbraio, presso il cinema Paolillo a Barletta, una manifestazione elettorale alla quale parteciperanno gli stessi candidati, affiancati dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

"Una campagna elettorale costruttiva e fatta di informazione corretta - ha dichiarato il segretario Pd Bat Pasquale Di Fazio -. Questi incontri faranno chiarezza sulle modalità di voto, su quanto fatto in questi anni dal nostro partito e sul programma che vorremo realizzare per l'Italia. Importante è spiegare agli elettori come si vota. Non è difficile, basta barrare il simbolo del partito scelto e, poiché squadra che vince non si cambia, non possiamo fare altro che consigliarvi democraticamente il Pd, partito in grado di arginare il pericoloso connubio che esiste tra le politiche di destra tendenti a esacerbare la guerra tra gli ultimi e il qualunquismo reazionario del Movimento 5 Stelle."