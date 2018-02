Giuseppe D’Ambrosio, deputato del M5S e candidato alla Camera per le elezioni del 4 Marzo (candidato al maggioritario nel collegio di Andria e al plurinominale nel collegio di Andria-Manfredonia), ha pubblicato su Facebook, nella giornata di ieri, alcuni screenshot in cui denuncia il tentativo di compravendita dei voti tramite whatsapp. Una storia non nuova nel panorama della polemica pre elettorale anche degli anni passati.

Da ieri imperversa sulle bacheche Facebook la riproposizione di improbabili conversazioni sulla famosa applicazione con personaggi del calibro di Belen (solo per citarne una), etc.

Qualcuno dunque ha pensato ad una montatura studiata ad hoc da parte del deputato andriese che però si difende e, in un video postato ieri sulla sua pagina facebook dichiara di aver presentato denuncia alla Polizia di Stato.

Intanto il Partito Democratico, dal canto suo, per replicare al post di D’Ambrosio, diffonde tramite Elia Marro (delegato all’associazionismo giovanile e sport per il PD della Bat) uno screenshot con la compravendita al contrario (è il M5S che venderebbe il voto a 30 euro). Un evidente screenshot “modificato” a riprova che la modifica si può fare e, quindi, mettendo in dubbio la veridicità del post del pentastellato.

Come dicevamo D’Ambrosio ha intanto presentato denuncia ieri pomeriggio a riprova del fatto che non si tratta di bufala: «Mi auguro che gli investigatori del Commissariato di Andria e della Procura di Trani facciano chiarezza sulla vicenda. Strano però come, solo oggi, sembra che alcuni si meraviglino dell’accaduto. Lo scopriamo ora che ci sono pacchetti di voti che si spostano con i soldi? È inaccettabile che chi ha il diritto al voto decida di rinunciare a scegliere i propri rappresentanti in cambio di 30, 50 o 100 euro a famiglia».