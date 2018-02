Caracciolo e Messina discutono i risultati ottenuti dal governo

Domenica 25 febbraio, alle ore 18, i candidati Filippo Caracciolo (Camera dei Deputati) e Assuntela Messina (Senato della Repubblica) prenderanno parte ad un evento, organizzato dal circolo locale del Partito Democratico, in via Brunforte, 63 (zona S. Maria Vetere).

L'occasione sarà utile per analizzare i risultati conseguiti dal governo nella legislatura in chiusura e per discutere riguardo ai nuovi obiettivi inseriti in agenda per il prossimo quinquennio.

Nel corso dell'iniziativa interverranno anche Pasquale Di Fazio (Segretario Pd Bat) e Giovanni Vurchio (Segretario Pd Andria).

La cittadinanza è invitata.