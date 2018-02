Giovedì 01 marzo 2018 alle ore 14.30 in Andria presso la Sala Congressi Hotel Ottagono, Via Barletta 218, si svolgerà un incontro dal titolo: “Il Mondo Professionale incontra la Politica”.

In occasione delle prossime elezioni politiche l’Unione Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani ha organizzato un incontro, unico nel suo genere, chiamando i rappresentanti delle principali forze politiche a confrontarsi con lo scopo di fare il punto sui possibili interventi da realizzare nella prossima legislatura con riferimento al settore professionale.

Per la prima volta i candidati non dovranno promettere ma dovranno ascoltare ed assumere impegni su tematiche di natura fiscale che si riflettono su Professionisti ed imprese e che incidono notevolmente sui vari livelli del tessuto sociale.

É un’occasione unica aperta a tutti i professionisti per ascoltare un modo nuovo di confrontarsi con la politica.