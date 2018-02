Elezioni politiche: uffici comunali aperti per rilascio Carta Identità Elettronica

Si rammenta che, ai sensi della circolare n.2/2018 del Ministero degli Interni, la identificazione degli elettori che si presentino al seggio per votare può avvenire mediante presentazione di carta di identità o di altro documento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione purché munito di fotografia; anche se scaduto il documento deve essere sotto ogni altro aspetto regolare ed in grado di assicurare l'identificazione dell'elettore; sono valide anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo purché aventi foto e convalida di un Comando Militare e quelle rilasciate dagli Ordini professionali purché con foto.

A queste tipologie è stata aggiunta la possibilità di utilizzare, ai fini del riconoscimento, anche la ricevuta della richiesta della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E) per gli elettori sprovvisti di un documento idoneo.

Dunque la ricevuta della CIE - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponde ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art.1, comma uno, lett. c) D.P.R.n.445\2000.

Per favorire anche questa modalità, e cioè presentare al seggio la richiesta di rilascio della CIE, l'Ufficio Anagrafe di Piazza Trieste e Trento per l'avvio dell'iter, e l'Ufficio Economale sito in piazza Municipio ai fini del versamento delle somme relative, assicureranno attività straordinaria secondo i seguenti orari:

-venerdì 2 marzo 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

-sabato 3 marzo 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

-domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23.00.

Si ricorda, in ogni caso,che l'elettore sprovvisto di documenti d'identificazione idonei, può ugualmente esercitare il suo diritto di voto se uno dei membri del seggio elettorale, che conosca personalmente l'elettore, ne può attestare l'identità ponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Altrimenti l'elettore può presentarsi al seggio con un altro elettore del Comune, noto al seggio, che ne attesti l'identità.