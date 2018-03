“Dalle urne il lavoro”, la Cisl ha incontrato i candidati al parlamento

Ieri la Cisl ha organizzato l'iniziativa “Dalle urne il lavoro”, invitando i candidati del territorio per parlare di fisco e lavoro ad Andria. Hanno accettato quasi tutti. Di seguito le proposte che i vari schieramenti hanno presentato.

Filippo Caracciolo (PD) ha sottolineato come «l'obiettivo del prossimo governo dovrà essere quello di togliere quanta più burocrazia possibile».

Elena Gentile, deputata europea del PD, ha ricordato che «il problema principale dell'Italia è il debito pubblico. I partiti che non parlano di debito pubblico, fanno solo promesse vuote».

Antonella Biondi, della lista +Europa, immagina «un ruolo maggiore per la contrattazione aziendale, maggiore flessibilità per aumentare la produttività delle imprese. Più infrastrutture, più aree agevolate e più servizi per le donne».

Michele Di Lorenzo di Liberi ed Eguali (LEU) ha ricordato come la crisi non sia ancora passata, il ceto medio si sia impoverito e che le politiche del governo Renzi non siano state efficaci per risolvere il problema del Paese: «infatti ha speso 20 miliardi di euro per detassare le imprese, ma i lavoratori continuano ad avere contratti precari».

Anna Francabandiera (LEU) ha speso molte parole sulla difesa sia della progressività fiscale, sia del contratto nazionale del lavoro: «Questi pilastri sono fondamentali per costruire un welfare state adatto alle nostre esigenza».

Lucia De Mari (LEU) ha ribadito l'importanza del turismo e della difesa delle nostre tipicità. Inoltre ha insistito sul recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, combattere i furbi per dare più risorse al ceto medio impoverito.

Giovanni Pio de Giovanni, candidato del Popolo della Famiglia, ha detto che «lo stato deve garantire uno stipendio di 1000 euro alle donne che decidono di fare le mamme a tempo pieno».

Francesco Ventola ha dato grande spazio alla proposta della flat tax, che secondo il centrodestra «farà aumentare i consumi e risolverà così i problemi del Paese».

Sergio Silvestris ha infine ribadito che «attraverso la riduzione delle tasse, le imprese verranno ad investire in Italia e che per ridare fiato servirebbe un concordato delle pendenze pregresse tra il fisco e i cittadini che sono in difficoltà economiche».