​Taglio antifrode sulle schede elettorali. Tutto quello che c’è da sapere

Una delle novità introdotte dal Rosatellum è la scheda elettorale dotata di un “tagliando antifrode”.



Per molti una bufala, ma non lo è.

Il tagliando antifrode è un’appendice della scheda di voto, sia per l’elezione della Camera che per l’elezione del Senato, realizzata mediante piegatura e perforatura lungo la parte inferiore della scheda stessa, sulla quale i componenti dei seggi, prima dell’inizio delle operazioni di voto, in un apposito riquadro, applicano un bollino adesivo dotato di un codice progressivo alfanumerico generato in serie.

La norma dispone che: “L'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna”.

Quindi, non sarà più il cittadino a dover imbucare la scheda nell’urna, ma il Presidente di seggio che, dopo aver verificato quanto su indicato, dovrà staccare il tagliando e riporre la scheda nell’apposito contenitore.

Un sistema adottato per evitare che l’elettore porti con sé schede elettorali contraffatte, compilate fuori dal seggio e che altererebbe il risultato del voto popolare.

Pertanto, una maggiore attenzione da parte dell’elettore che non dovrà assolutamente staccare il tagliando, pena l’annullamento del voto espresso.