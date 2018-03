Urne chiuse e "piene", ad Andria ha votato quasi il 73% degli aventi diritto

Urne chiuse alle 23 e concluse le operazioni di voto per questa tornata elettorale che servirà a decidere le sorti del Governo italiano. É stata la prima volta con il cosiddetto "Rosatellum": la nuova legge elettorale ha debuttato con lunghe file ai seggi e qualche ritardo, non solo per l’affluenza (alle 19 aveva votato ad Andria oltre il 53% degli aventi diritto), ma soprattutto per il sistema dei bollini antifrode.

Un dato ottimo, quello dell'affluenza, attestatasi oltre il 72% sia per Camera sia per Senato (72,86% per entrambi), pochissimo più basso del dato nazionale, laddove negli ultimi anni nella città federiciana aveva prevalso un certo disinteresse e perfino l'astensionismo: in alcune sezioni hanno votato oltre l'82-83% degli aventi diritto, percentuali che non si vedevano da tempo.

Al via ora le operazioni di spoglio, prima del Senato e poi della Camera.



Di seguito i dettagli:

CAMERA DEI DEPUTATI



Riepilogo Maschi Femmine Totali Iscritti 38.660 40.581 79.241 Votanti 29.436 28.302 57.738 % su Iscritti 76,14% 69,74% 72,86%





SENATO DELLA REPUBBLICA



Riepilogo Maschi Femmine Totali Iscritti 34.221 36.509 70.730 Votanti 26.291 25.243 51.534 % su Iscritti 76,82% 69,14% 72,86%





Qui il confronto con le altre città della Bat, tra le quali Andria registra in assoluto la più alta affluenza:

CAMERA DEI DEPUTATI

ELETTORI POLITICHE

2018 Politiche 2018

Rilevazione votanti definitiva COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE % Andria 79.241 29.436 28.302 57.738 72,86 Barletta 75.418 26.783 24.640 51.423 68,18 Bisceglie 44.042 15.405 14.917 30.322 68,85 Canosa di Puglia 23.882 7.636 7.059 14.695 61,53 Margherita di Savoia 9.768 3.296 3.074 6.370 65,21 Minervino Murge 7.341 2.550 2.417 4.967 67,66 San Ferdinando di Puglia 10.763 3.777 3.414 7.191 66,81 Spinazzola 5.312 1.917 1.783 3.700 69,65 Trani 44.914 15.796 14.949 30.745 68,45 Trinitapoli 11.196 3.790 3.671 7.461 66,64 TOTALE 311.877 110.386 104.226 214.612 68,81





SENATO DELLA REPUBBLICA