Al Bano ad Andria per sostenere il progetto "Senza sbarre"

Continua l'infaticabile opera di don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli per il progetto "Senza sbarre": dopo la benedizione di Papa Francesco, a cui i due sacerdoti, accompagnati da 2 detenuti, hanno donato una bottiglia di olio extravergine di oliva prodotta nella Masseria San Vittore proprio nell'ambito del progetto di reinserimento e recupero, una nuova notizia ha acceso i rotocalchi cittadini.

Pare confermato, infatti, che Al Bano, il celebre cantautore di Cellino San Marco, festeggerà il suo 75esimo compleanno con un concerto ad Andria, i cui proventi serviranno proprio a finanziare "Senza sbarre".

Il prossimo 20 maggio, dunque, il coronamento di una lunga carriera nel mondo della musica per Al Bano e un altro tassello nella ricerca di sostenitori per il progetto di don Agresti e don Giannelli, che tanto successo sta riscuotendo per la sua forza e innovatività.

L'artista dovrebbe esibirsi presso il Palasport di Andria, dove canterà i successi che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.