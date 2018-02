“Microfilm, i grandi della terra in pillole”, domani all'Officina San Domenico

Mercoledì 14 febbraio, dalle ore 21.30, si svolgerà il primo appuntamento teatrale dell’anno presso il Laboratorio Urbano “Officina San Domenico” di Andria, intitolato “Microfilm, i grandi della Terra in pillole” di e con Andrea Mazzacavallo.

Microfilm è uno spettacolo comico-musicale dedicato a quei personaggi della storia, della politica, della scienza o dell’arte che in qualche modo sono riusciti a lasciare un segno nel corso della loro vita sul Pianeta Terra.

C’è un ordine cronologico tra i personaggi? C’è un ordine di importanza? C’è qualche sostanza nelle pillole? Nelle pillole c’è l’esempio dei grandi della Terra, la loro forza inesauribile, la determinazione che hanno messo in atto nel perseguire gli obbiettivi. Lo spettacolo parte da alcune considerazioni sull’economia e sulla giustizia per approdare alla necessità di utilizzare i suggerimenti dei grandi della Terra come degli antidoti utili ad affrontare le difficoltà del mondo contemporaneo.

Nota biografica di Andrea Mazzacavallo:

Andrea Mazzacavallo comincia all’età di 9 anni i suoi studi musicali, prima sul pianoforte e poi sul canto. Nel 1995 vince il Premio dedicato a Demetrio Stratos Cantare la voce. Lo stesso anno vince una borsa di studio del Ministero del Lavoro per proseguire i suoi studi musicali. Nel 2000 pubblica il suo primo album con il quale partecipa a Sanremo 2000 con al canzone Nord-Est . Due mesi dopo si laurea in Storia e Filosofia con una tesi dal titolo Gioco di simulazione e conoscenza umana presso l’Università di Bologna. Nel 2002 pubblica un secondo album intitolato Low-fi relativo ad una produzione di teatro comico. Nel 2003 partecipa al festival della musica uzbeka a Taskent. Dal 2000 svolge l’attività di insegnante di sperimentazione vocale e pianoforte a Bologna, alternandosi come autore di colonne sonore per teatro, televisione e cinema. Nel 2006 vince il Leoncino d’oro alla Biennale teatro di Venezia con la colonna sonora dello spettacolo di Carlo Gozzi Il Corvo. Nel 2007 tiene un seminario sulla Musica e vocalità nella Commedia dell’arte presso L’Università coreana di Seoul. Lo stesso anno firma la colonna sonora dello spettacolo scritto da Tiziano Scarpa L’ultima casa che vince il premio Chi è di scena alla Biennale di Venezia. Nel 2008 realizza la musica dello spettacolo di circo-teatro Cirk per la regia dell’olandese Ted Keijser. Nel 2009 realizza 8 cortometraggi per il “Premio Nazionale del Lavoro” in onda su Rai 1 e nel 2010 pubblica la sua raccolta di racconti con colonna sonora “Ticket”.

Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 3892389142 o recarsi al Laboratorio Urbano “Officina San Domenico” via Sant’Angelo dei Meli, 36, o via mail officinasandomenico@socialservice.it