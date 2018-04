Ritorna il "Festival Sant'Andrea", talenti locali alla ribalta per 2 giorni di musica e divertimento

Ritorna il prossimo weekend il "Festival Sant'Andrea", giunto ormai alla XVIII edizione con 2 giorni di musica e divertimento.

Il festival, organizzato dalla parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, è diventato un appuntamento molto partecipato non solo dalla comunità parrocchiale di quartiere, ma anche da tutti i giovani e meno giovani che in questi anni hanno potuto esprimere il proprio talento musicale sul palco allestito negli spazi all’aperto dell’oratorio parrocchiale.

La kermesse sarà divisa in due categorie: FESTIVAL BIG (dai 17 anni in su) e FESTIVAL SOCIAL YOUNG (dai 13 ai 16 anni). Proprio per quest'ultima categoria, è possibile votare tramite la pagina Facebook del Festival il solista o la band che meritano, a parere degli spettatori, di accedere alla finale.

L'appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 aprile presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo alle ore 20.30 per partecipare allo spettacolo: i biglietti sono in vendita presso gli uffici parrocchiali.