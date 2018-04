Il regista andriese Riccardo Cannone avvia le riprese di un nuovo lungometraggio

Per il secondo anno consecutivo l’associazione “Malearti” avvalendosi della collaborazione del regista Riccardo Cannone, sta realizzando un lungometraggio nella città di Andria. Dopo il successo di “Ferita di parola”, film che ha narrato il tema della discriminazione e del bullismo tra gli adolescenti, si è deciso di proseguire con questo tipo di esperienza.

Il nuovo film dal titolo “Davanti all’Altro” è un progetto a basso budget e nasce da una convenzione di alternanza scuola lavoro tra l’associazione “Malearti” e due classi del Liceo Scientifico “Nuzzi” e del Liceo Classico “Troya” di Andria, finalizzato alla conoscenza critica della narrazione cinematografica. Ricordiamo che gli studenti coinvolti realizzano tutte le attività previste: dalla scrittura della sceneggiatura, alla recitazione, alla comunicazione.

Il lungometraggio tratterà il delicato tema dell’immigrazione e lo farà contestualizzandolo al nostro territorio. Le scene saranno girate in luoghi simbolo di Andria col fine ulteriore di valorizzare la nostra città attraverso la narrazione.

Il progetto potrà realizzarsi grazie al prezioso supporto della “Banca di Andria di Credito cooperativo”, dell’associazione “Migrantes Liberi” e dell’emittente televisiva “Teledehon”.

Prossimamente sarà attivato un crowdfounding per reperire le ultime risorse economiche necessarie per realizzare il lungometraggio, i modi e i tempi per poter contribuire saranno comunicati al più presto.

Le riprese avranno inizio il prossimo 27 aprile e continueranno per 15 giorni.