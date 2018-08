Al via il progetto artistico della band "Consonanti" con il Comitato dei Commercianti

Si terrà domani il primo di una serie di spettacoli della Band "Consonanti" in piazza Duomo di intesa con il comitato dei Commercianti: la serata sarà il primo step di un progetto artistico nel centro storico.

Tra i promotori, nonché membro della band, Vincenzo Caldarone: «Conosciamo bene la funzione di aggregazione sociale che i luoghi del centro storico di Andria hanno assunto, ed anche le problematiche connesse alla massiccia presenza di persone in alcuni momenti.

Gli esercenti delle attività presenti nel centro storico hanno la piena consapevolezza che un ordinato sviluppo della aggregazione, che si accompagni a momenti di cultura e di comunicazione, insieme a comportamenti rispettosi dei luoghi e delle persone, rappresenta la vera garanzia e la vera convenienza “economica” a lungo termine, oltre che un valore per la comunità e per gli stessi giovani presenti.

In questa ottica è nostra intenzione avviare un progetto di aggregazione educativa, tramite un programma di eventi culturali sostenuto dagli esercenti, che coinvolgeranno risorse culturali della nostra città.

Nelle more della formazione del programma per tutto il periodo autunno/inverno, abbiamo previsto per il giorno 6 agosto p.v., in Piazza Duomo, a cura del Comitato esercenti di Piazza Duomo che il sottoscritto rappresenta, uno spettacolo musicale dedicato alla storia della musica anni 70 con una band locale».