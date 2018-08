Stasera la tappa andriese di Battiti Live su Italia 1

Questa sera, alle 21,20, sbarca su Italia 1 la tappa andriese di Battiti Live, la manifestazione nata dall'emittente radiotelevisiva pugliese Radionorba e diventata, estate dopo estate, un appuntamento imperdibile per migliaia di persone.

Lo spettacolo, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ha visto l’esibizione di grandissimi artisti italiani e internazionali. Partiamo dal musicista e cantautore britannico Tom Walker, tra le stelle nascenti della musica europea, che dopo lo straordinario successo del singolo “Leave A Light On”, ha lanciato nei giorni scorsi il nuovo singolo “My Way” ed arriva in Italia direttamente per Battiti per una esibizione attesissima dalla critica e dai tanti fans, che lo attendono da settimane.

Non è ormai più una stella nascente ma una splendida realtà il cantante albanese trapiantato da anni in Italia Ermal Meta, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro. Torna a Battiti dopo un anno di assenza Lorenzo Fragola, esploso dopo la vittoria a X Factor e divenuto in breve tempo un big della musica italiana: attualmente è in radio con Supermartina, singolo estratto da “Bengala”, il suo ultimo album.



Grandi nomi ad Andria, come quello di Anna Tatangelo, che dopo aver dimostrato di essere brava anche dietro i fornelli, vincendo la seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia, ha rilasciato un nuovo singolo, “Chiedere scusa”, che anticipa il nuovo album di inediti in uscita a settembre. É invece stato pubblicato da qualche mese “Regina Elisabibbi”, il nuovo disco di Dolcenera, altro grande interprete femminile della musica italiana: ad Andria ci sarà anche lei. Dalla “nera” alla “rossa”: sul palco di piazza Catuma anche Noemi, che invece è reduce da Sanremo, dove ha portato “Non smettere mai di cercarmi”, contenuto nel suo ultimo album, “La luna”. Per chiudere con le donne della tappa andriese, una giovane e sexy cantante, Elettra Lamborghini, vera regina dei social, che sul palco di Battiti porterà l’irresistibile “Pem pem”, primo per settimane nella graduatoria esordienti di Radio Airplay.



Nel cast di Battiti non mancano mai i rapper: ad Andria si è esibita una delle massime espressioni italiane, Emis Killa, che ha lanciato da meno di un mese “Rollercoaster”, il singolo che anticipa il suo nuovo attesissimo album, e due giovani, entrambi torinesi, che fanno impazzire i loro coetanei, Fred De Palma, che è in radio con “D’estate non vale”, un brano prodotto da Takagi e Ketra, una garanzia, e Shade, che dopo il tormentone della scorsa estate “Bene ma non benissimo”, quest’anno è tornato con una nuova hit estiva, “Amore a prima ..”.

Nel cast di Battiti si sale e si scende come sulle montagne russe e tra il pop ed il rap ed trap non manca neanche la dance affidata anche ad Andria al re delle consolle italiane, Gabry Ponte, quest’anno ospite fisso dello show di Radionorba.