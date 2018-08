Cinema d'estate all'Officina San Domenico

Torna il cinema d’estate all’aperto in Officina San Domenico questa sera alle 21.30. Tanti bei film per ritrovare gli amici e godere del fresco serale!



Durante questo appuntamento sarà proiettato “Storie pazzesche”, un film argentino del 2014 diretto da Damián Szifrón e co-prodotto da Agustín Almodóvar e Pedro Almodóvar.



Un uomo decide di vendicarsi di tutti quelli che gli hanno fatto del male riunendoli in un luogo improbabile; un gangster capita per caso nel diner dove lavora la figlia di una delle sue vittime; un diverbio fra automobilisti si trasforma in un massacro grandguignolesco; un ingegnere vessato dalle multe trova il modo di vendicarsi; un incidente automobilistico dà il via ad una gara fra avvoltoi; un matrimonio da favola sfocia in un'escalation di insulti e ricatti.



Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a David di Donatello, ha vinto un premio ai BAFTA.