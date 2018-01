Cross, Pasquale Selvarolo sul podio della XIV edizione del Cross del Salento

Un altro podio per l’andriese Pasquale Selvarolo che a Torre San Giovanni, Ugento, domenica scorsa, ha partecipato alla XIV edizione del Cross del Salento, gara indicativa per la composizione della rappresentativa regionale che si svolgerà il 21 gennaio 2018 a Carovigno tra le rappresentative regionali di Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Molise – Puglia. Per la categoria Juniores, Selvarolo ha ottenuto il primo posto con la Barile Flowers, seguito da Luigi Catalano, della stessa formazione.

L’andriese è stato secondo assoluto dietro Njie Nfamara della Casone Noceto a soli 28” di distanza. Insomma un ottimo punto di partenza per l’atleta andriese in questo 2018, il cui palmares di vittorie e risultati utili cresce a vista d’occhio.