Raffaele Ardino, arbitro andriese agli europei di taekwondo

Una gradita notizia, in attesa dell'esordio agonistico nel nuovo anno. Tra i 60 arbitri selezionati per i prossimi campionati europei di taekwondo Itf, infatti, ci sono anche tre rappresentanti della Fitsport Italia: il barlettano Ruggiero Lanotte, l'andriese Raffaele Ardito ed il lombardo Afrim Qokaj. Saranno tutti impegnati come direttori di gara ufficiali nella rassegna che metterà in palio i titoli continentali del 2018, in programma dal 24 al 29 aprile a Tallinn, capitale dell'Estonia.



«Rappresenta un enorme motivo di grande orgoglio - ha ammesso Ruggiero Lanotte, vice presidente della federazione europea e presidente della Fitsport Italia - essere selezionati come arbitri ufficiali per un evento di questa portata, che complessivamente coinvolgerà poco meno di 1500 persone considerando anche atleti, tecnici e dirigenti. E poi è sempre bello condividere esperienze di questo tipo insieme ad amici come Raffaele ed Afrim, dopo quella indimenticabile vissuta lo scorso anno ai mondiali di Pyongyang, in Corea del Nord. La nostra nazionale? Il ct Giuseppe Lanotte è al lavoro già da diverso tempo con i suoi ragazzi perché è nostra intenzione ben figurare anche sui tatami e dar seguito ai progressi evidenziati nelle ultime edizioni dei campionati europei. Crediamo di avere una nazionale competitiva per salire più volte sul podio».

Continuano, nel frattempo, i preparativi dal punto di vista organizzativo verso la seconda tappa del campionato italiano di taekwondo Itf, in scaletta sabato 10 e domenica 11 marzo al Palasport di Minervino Murge. L'evento è organizzato dalla Federico II di Svevia Barletta e impegnerà i protagonisti anche in una competizione di kick boxing, come è già accaduto lo scorso mese nella prova inaugurale andata in scena al Palasport di Andria. Ha già una data, infine, l'esordio oltre i confini nazionali della Fitsport Italia: Luca Friolo, atleta di Fragagnano, parteciperà il 3 marzo a Subotica all'Open di Serbia di taekwondo Itf. Ad accompagnare il talentuoso atleta della Federico II di Svevia nella trasferta continentale sarà proprio il master Ruggiero Lanotte.