Eccellenti risultati della New Bike Andria al 2° Memorial Leffi

Ottimi risultati per la New Bike Andria al 2° Memorial Pietro Leffi, ultima prova campionato provinciale MTB tenutasi ieri. Un percorso di tipo XC di 6km da ripetersi quattro volte vede presenti ai nastri di partenza 8 atleti della società andriese. Un circuito caratterizzato da terreno abbastanza sabbioso con solchi profondi dovuti alla pioggia di questi giorni, piccoli strappi abbastanza ripidi e il vento sfavorevole che ha dominato per tutto il tempo della gara.

Gara felice per la New Bike, che porta ben 3 atleti sul podio degli assoluti: 1° posto per Antonio Giaconella (1° cat. ELMT), 2° posto per Vincenzo Pietrangelo (1° cat. M3) e 3° posto assoluto Davide Mastrorillo (1° cat. M1).

Ottimi anche i piazzamenti degli altri atleti che riescono tutti a piazzarsi nei podi delle proprie categorie: Leonardo Lombardi, 8° assoluto e 4° nella categoria M1; Alex Pepos, 12° assoluto e 1° di categoria M2; Felice Sardano, 14° assoluto e 4° di categoria M3; Fabio Bonadies, 17° assoluto e 2° di categoria ELMT; Carmine Castrovilli, 18° assoluto e 3° di categoria ELMT;

Dopo questi ottimi piazzamenti, la squadra andriese inizierà la preparazione all’esordio nel campionato Iron Bike 2018, che inizierà il 25 Febbraio con il trofeo Bosco Calmerio ad Alberobello.