Argento per Davide Addati al Campionato Regionale del nuoto di fondo

Week-end da ricordare per il nuotatore andriese Davide Addati, che con il suo argento assoluto nella 5 km ha aiutato la squadra agonisti categoria Assoluti della Piscina Acquarius, allenata dal coach Fabrizio Addamiano, a conquistare il titolo di Campione Regionale per la disciplina del nuoto di fondo. Domenica 11 Febbraio, infatti, nella piscina da 50 mt del Centro Universitario Sportivo di Bari si sono svolti i Campionati Regionali Indoor, organizzati dal Comitato Regionale Fin, confermandone l’interesse e l’impegno anche per questo settore.

Il risultato è stato ottenuto sommando il punteggio dei risultati delle classifiche individuali di categoria delle prime tre posizioni per le gare di 3 km e 5 km.

Il tempo assoluto più veloce confermando predisposizione ed esperienza di Campione Regionale per la distanza dei 5 km è stato di Michele Sassi con 57.30”, seguito, appunto, dal fedele compagno di squadra andriese Davide Addati, altrettanto veterano per le gare lunghe con 58.09.

Soddisfazione di coach Addamiano: «Quando ci sono carattere e volontà i risultati si ottengono ed è ancora più gratificante in una gara così selettiva, a differenza delle gare corte e dei velocisti, in cui per questa disciplina prevale una determinazione soprattutto mentale. Prossimo appuntamento saranno i Campionati Regionali ed interregionali Federali di Nuoto in Acque Libere che saranno ospitati per questa stagione a Bisceglie i primi di Giugno».