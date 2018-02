Francesco Fortunato non delude: è oro ai Campionati Indoor Assoluti di Ancona

La 5km di marcia indoor italiana ha un nuovo re ed è andriese. Francesco Fortunato cala il tris ad Ancona e conquista il suo terzo titolo italiano consecutivo ai 49^ Campionati Italiani Individuali Assoluti Indoor.



Una gara praticamente mai in discussione e al termine della quale il marciatore andriese taglia il traguardo alzando l'asticella del personale: nuovo PB 18:55.26 sulla 5km. Dietro di lui, Leonardo Dei Tos con 19:50.57 e Giacomo Brandi con 20:28.50.



Il Fiamme Gialle andriese ottiene quindi il suo il quinto titolo assoluto in carriera, se si contano anche quelli vinti anche sui 10 km outdoor e nella 20 km su strada, ed inizia al meglio una stagione che lo vedrà impegnato nella Coppa del Mondo di Marcia in programma il 5 ed il 6 maggio a Taicang, in Cina.