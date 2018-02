La Fidelis Andria Handball batte la capolista Lanzara

Incredibile vittoria dei ragazzi andriesi che con una formidabile prestazione conquistano un importantissimo successo contro la capolista Lanzara.



Partita condotta sempre in vantaggio con il primo tempo chiuso 12-9 in favore degli andriesi. Andriesi che nel secondo tempo dominano e chiudono la partita fino ad arrivare al 30-20 finale. Grandi protagonisti il portiere fasanese Lorusso, autore di una sontuosa gara, il centrale nocese De Giorgio che, con calma e lucidità, ha trascinato i suoi compagni più giovani in attacco nei momenti decisivi della partita. Ottime le prove dei due mancini Marmo e Carbutti autori rispettivamente di 13 e 10 goal, dei due più esperti Losito e Guglielmi Domenico che con 2 goal in difesa insieme all'altro pivot Cavaliere chiudono la partita con soli 20 goal subiti. Buone anche le prove del portiere Zagaria Eligio, di Del Giudice e Campanile, di Guglielmi Davide, Zagaria Marco, D'Ambrosio e Tursi che riaprono un campionato che alla fine del girone di andata sembrava dominato proprio dal Lanzara e che invece vedrà proprio gli andriesi giocarsi il primo posto nell'ultima giornata della fase regolare a Pontinia sabato 3 marzo.

Le parole del tecnico degli andriesi Nicola Realmonte a fine partita: «Partite come quella contro il Lanzara, sono come degli esami di maturità, danno la misura di quello che è il valore di una squadra sotto vari aspetti. Carattere, tecnica, tattica, intensità e maturità. Se anche una soltanto di queste componenti viene a mancare, contro una squadra forte e ben organizzata come il Lanzara non vinci. I ragazzi sono stati bravi a mantenere alto il livello di gioco per tutti i 60 minuti, sbagliando poco ma soprattutto e tengo a precisarlo si sono sacrificati l'uno per l'altro al 100%. Questo è un primo e significativo passo verso la consapevolezza di essere una squadra forte. Ma di passi ne servono molti altri, a cominciare dalla partita di sabato prossimo a Pontinia, dove troveremo una squadra che condivide la prima posizione con il Lanzara, con un punto in più di noi. Non mi dispiacerebbe ripetere la prestazione offerta stasera».

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA - LANZARA 30-20



FIDELIS ANDRIA: Marmo 13, Carbutti 10, Degiorgio 3, Losito 2, Guglielmi Do. 2, Del Giudice, Guglielmi Da., Tursi, Cavaliere, Campanile, D'Ambrosio, Zagaria M., Lorusso, Zagaria E.

LANZARA: Morese 5, Ricciardelli 5, Pecoraro 3, De Siero 2, Russo 1, Zarrella 1, Biraglia 1, Carpino 1, Milano C. 1, Attanasio, Giorgio, Grimaldi, Ferrara, Milano A.

RISULTATI SERIE B MASCHILE:

Benevento-Pontinia 16-29

Fidelis Andria-Lanzara 30-20

Terranova-Fasano 21-18

CLASSIFICA AGGIORNATA

Lanzara12

Pontinia12

Fidelis Andria 11

Terranova10

Fasano9

Benevento-5

PROSSIMA GIORNATA



Pontinia-Fidelis Andria

Lanzara-Terranova

Fasano-Benevento