New Bike Andria, nel week-end l'esordio stagionale del team andriese: i risultati

Week-end impegnativo per la New Bike Andria agli esordi ufficiali in questo 2018. La squadra di ciclisti andriesi si è infatti divisa su più fronti per rappresentare i propri colori.

Antonio Giaconella e Tommy Longone hanno partecipato alla Granfondo su strada di Grottaglie, tappa del 3° Trofeo Ceramiche & Masserie, con il primo che ha ottenuto un 8° posto assoluto e 4° di categoria dopo una prestazione pulita e sempre nel gruppo di testa. Tommy Longone, invece, è vittima di un problema al cambio e perde minuti preziosi che lo hanno fatto scivolare in classifica al 97° posto assoluto e 19° di categoria.

Esordio in Iron Bike 2018 per tutti gli altri membri del team andriese. Il percorso, molto tecnico e condizionato da un fondo pesante in alcuni tratti per via delle importanti precipitazioni della settimana appena trascorsa, si è svolto nell'inedito scenario della Valle D'Itria, più precisamente nel Bosco Calmerio in territorio di Alberobello. Rispetto alle edizioni precedenti del campionato, vi è l'accorpamento del "giro lungo" e del "giro corto" in un'unica tipologia, ovvero la Mediofondo, e questo ha complicato non poco le ambizioni di classifica degli atleti andriesi. Difatti l'eccessivo atletismo dei primi 30 partecipanti, ha creato un vuoto con gli inseguitori tarpando ali e velleità di premiazione ai più.

Nonostante tutto, la New Bike Andria non torna a mani vuote e la trasferta è valsa un podio di categoria: Vincenzo Pietrangelo chiude 3° nella M3 e 23° assoluto, sfornando una lodevole prestazione. Giornata sfortunata invece per Giacomo Scardigno che, dopo essere stato 5° assoluto al termine del primo giro, a 15 km dal termine si vede rovinare una grande prestazione da una pietra che gli trancia di netto la valvola della ruota anteriore. Concluderà la gara, 57° assoluto e 12° di categoria. Risultato importante però per Grace Mazzone 264^, che chiude 6^ assoluta nella categoria donne.

A seguire gli altri iscritti: Leonardo Lombardi, 78° assoluto e 12° M1; Riccardo Albanese, 91° assoluto e 18° ELMT; Antonio Liso, 102° assoluto e 21° M2; Felice Sardano, 121° assoluto e 19° M3; Gennaro Volturno 122° assoluto e 20° M3; Bernoccolo Tommy 126° assoluto e 23° M2; Pietro Sardano 130° assoluto e 24° M2; Alex Pepos 131° assoluto e 25° M2; Fabio Bonadies 207° assoluto e 29° ELMT; Alexandro Fortunato 209° assoluto e 32° M2; Miky Cicciarelli 217° assoluto e 41° M3; Francesco Di Trani 224° assoluto e 32° ELMT; Michele Ciciriello 250° assoluto e 38° M2; Pietro Lafo 263° assoluto e 42° M1.