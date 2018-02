Atletica, Lopetuso e Selvarolo conquistano un titolo nazionale e regionale nel week-end

Week-end incredibilmente proficuo per l'atletica andriese che, grazie ai piazzamenti di Antonio Lopetuso e Pasquale Selvarolo, mettono in bacheca un titolo italiano indoor di marcia ed un titolo regionale di cross.

In particolare, secondo successo stagionale per Antonio Lopetuso che conquista il 1° posto nella SM60 ai Campionati Italiani di Individuali e di Società Indoor tenutisi ad Ancona lo scorso week-end. Il marciatore andriese taglia per primo il traguardo con 14:14.30 sul cronomentro precedendo sul podio l'altro andriese di nascita Vincenzo Fortunato della Amatori Masters Novara (15:44.54) ed Enrico Olivo dell'Atletica Insieme Verona (15:56.38). Altra vittoria a livello nazionale per Lopetuso dopo quella ai master di Grosseto a gennaio.

Seconda medaglia d'oro nel 2018 anche per Pasqiale Selvarolo, che domenica a Carovigno ha conquistato il titolo regionale Cross 2018 nella 8km categoria Junior. L'atleta andriese chiude davanti a tutti con 13 punti di distacco dal secondo ed aggiungendo un altro titolo stagionale dopo quello conquistato al "Cross del Salento".