L'Andria Bike è pronta per la nuova stagione tra tante novità e conferme

Ci siamo quasi. Il 25 marzo prenderà il via la quinta stagione dell’A.S.D. Andria Bike, associazione ciclistica andriese ormai al suo quinto anno di attività e reduce da un 2017 ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti, individuali e di squadra.

Il culmine è stato raggiunto con la vittoria di Anthony Montrone, della categoria esordienti 1°anno, ai Campionato Italiani di Ciclocross disputati a Roma lo scorso 19 gennaio. Da ricordare, inoltre, i tanti risultati di squadra, come la medaglia di bronzo al Trofeo Magna Grecia, il secondo posto ottenuto in una gara a Cerignola e il primo posto tra le compagini pugliesi al meeting di Sant’Elpidio, dove tutti i componenti della società sono scesi in pista con abiti storici andriesi.

Quest’anno diverse novità e tante conferme. L’organico si è arricchito dell’esperienza e della professionalità del mister Luigi Loria, originario calabrese, da oltre 50 anni in giro per il mondo nelle vesti di mister e massaggiatore con exploit in Russia e Giappone. Luigi, energico settant’enne, metterà la sua esperienza a disposizione dei tanti ragazzi innamorati di questo sport: «Con piacere ho scelto di seguire il progetto dell’Andria Bike, società composta da persone eccellenti che amano questo sport e sono animate da tanta passione. Amo i ragazzi e cerco di portarli fuori da determinate cose e, quindi, cerco di offrire un aiuto ai genitori da questo punto di vista».

Mister Domenico Abruzzese, allenatore degli esordienti del 1° e del 2° anno: «Partiamo il 25 marzo con una gara a Sant’Elpidio nelle Marche. Veniamo da una grandissima stagione di ciclocross e vogliamo raggiungere ottimi risultati anche su strada. Vogliamo ben figurare in tutte le gare con l’obiettivo di ottenere risultati importanti anche ai campionati italiani come avvenuto lo scorso anno nel ciclocross. Invito i genitori ad iscrivere i propri figli alla nostra associazione perché promuoviamo il fare sport in maniera sana, a contatto con la natura, promuovendo l’interazione tra coetanei. A nostro avviso, aspetti fondamentali per la crescita di un ragazzo».

Luigi Tortora, DS dell’A.S.D. Andria Bike: «Voglio ringraziare tutte le aziende che supportano già da diversi anni il nostro progetto e sono fiducioso per questa nuova stagione che sta per iniziare. Ho voluto fortemente che entrasse mister Loria nel nostro team. Ci potrà dare tanto in termini di esperienza e competenza».

In occasione della presentazione della nuova stagione e del nuovo team, sono state presentate le nuove maglie, in cui spicca il tricolore italiano e i colori storici dell’Andria Bike (il blu e il verde), e la nuova bici di un verde brillante, costituita da un leggerissimo telaio in carbonio con un ottimo gruppo. Un deciso passo in avanti, anche dal punto di vista tecnico, per una società che vuole continuare a crescita con la speranza che, il prima possibile, si possa inaugurare il nuovo ciclodromo andriese (gli aspetti burocratici stanno rallentando la data di inaugurazione, ad oggi prevista per il prossimo giugno).