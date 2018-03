New Bike Andria, vittoria di Giacomo Scardigno a Contursi Terme

Contursi Terme. Non ce n'è per nessuno in terra campana, Giacomo Scardigno solo a difendere i colori della società andriese, impone il suo devastante ritmo nella Granfondo Parco del Sele, prima tappa del Giro di Campania e prima tappa del Trofeo dei Parchi Naturali - MTB.



Ai nastri di partenza, il nostro atleta posizionatosi in fondo al gruppo della Mediofondo, è costretto sin da subito a spingere sui pedali. Alla prima salita di 2 km su asfalto, i suoi sforzi sono ben ripagati poiché guadagna in men che non si dica la terza posizione.

Per rendere più epica la giornata, Giacomo non si fa mancare nulla: due cadute, seguite da altrettante rimonte, lo portano a controllare la testa della gara fino all'ultima salita dove la sua classe cristallina si palesa.

Da lì gli avversari sono costretti a guardare la sua sagoma che man mano conquista metri preziosi fino a condurlo a tagliare l'agognato traguardo in solitaria.

Gloria e raffica di emozioni per Giacomo Scardigno e tutta la A.S.D. New Bike Andria.

Complimenti da tutta la squadra!