Vittoria fondamentale per l’APD Fidelis Andria Handball

Un grande primo tempo ha contraddistinto la gara tra gli andriesi e i calabresi. Primo tempo praticamente perfetto, terminato 19-4 con la squadra andriese che ha mantenuto un’altissima intensità in difesa, il portiere Lorusso autentico paratutto e contropiedi in prima fase magistrali finalizzati da Carbutti, top scorer della partita.

Secondo tempo che gli andriesi hanno controllato e che ha visto l'esordio del quindicenne portiere Suriano e del primo goal del generoso D'Ambrosio.

Gli andriesi si portano al terzo posto a quota 13 punti in classica e mercoledì 28 marzo alle ore 20,00 si giocherà il recupero della prima giornata della fase ad orologio, con i giovanissimi ragazzi di mister Realmonte che saranno impegnati a Pontinia per cercare di vincere e rimanere ancora agganciati al treno delle prime due in classifica e giocarsi fino all'ultimo qualche chance di play off, che comunque vede favoritissimo il Lanzara.

Fidelis Andria-Amatori Terranova 28-17

Tabellino:

Fidelis Andria: Carbutti 8, Degiorgio 5, Marmo 5, Cavaliere 3, Guglielmi Do. 3, Zagaria M. 1, D'Ambrosio 1, Del Giudice 1, Di Bari 1, Guglielmi Da., Campanile, Lorusso, Suriano, Zagaria E.

Amatori Terranova: Pugliese 6, Scirrotta 4, Giordano 3, Smiriglia A. 2, La Fontana G. 1, Mauro 1, Rimoli, Cassetti, Smiriglia A., Scarpelli, Blotta, La Fontana F.

Risultati seconda giornata fase ad orologio:

Fidelis Andria-Terranova 28-17 Lanzara-Fasano 28-22 Benevento-Pontinia 19-23

Classifica aggiornata:

Lanzara 18 Pontinia 16* Fidelis Andria 13* Fasano 13 Terranova 10 Benevento. -5 *Pontinia e Fidelis Andria con una partita in meno