In men che non si dica il numero degli iscritti ha frantumato il muro del fatidico numero 600. Stanno giungendo da ogni regione del Sud Italia, infatti, le richieste di partecipazione alla 5^ Mediofondo di Mountain Bike Bosco Difesa Grande – 3^ tappa dell’Iron Bike 2018. Probabilmente la gara più conosciuta del campionato, sicuramente la più amata per il suo percorso suggestivo e carico di adrenalina, si svolgerà a Gravina in Puglia domenica 8 aprile, organizzata dallo storico sodalizio locale AmicinBici Losacco Bike.

Sarà a tutti gli effetti una special edition per tutti gli amanti della mountain bike e del ciclismo in fuoristrada: tratti di bosco fitto si alterneranno a guadi di impetuosi ruscelli, salite spezza gambe faranno il pari con discese adrenaliniche, il tutto condito da abbondanti dosi di paesaggio mozzafiato.

I dettagli dell'evento

Un percorso suggestivo - Numerose e radicali, infatti, le novità dell’edizione 2018, tra cui il passaggio all’interno del “Canyon La Gravina”, elemento suggestivo fortemente voluto per lasciare gli atleti a bocca aperta e per rimarcare il viscerale legame della mountain Bike con il territorio, che permette una simbiosi atleta-natura impensabile per altri sport. Si tratta di una novità assoluta per la mountain bike in Puglia: uno scenario unico per il ciclismo e sino ad oggi del tutto inedito. 42 km e 1050 metri di dislivello: questi i dati dell’impegnativo percorso agonististico, già testato in massa nella prova percorso svoltasi la mattina del sabato Santo. Una trentina scarsa i chilometri per il tracciato non agonistico, dedicato ai cicloturisti.

Percorso estremamente divertente, con tutte le componenti del fuoristrada attive, ma anche di difficile interpretazione, a causa della presenza di numerosi “muri”, corte ma impervie salite mozzafiato sulle quali sarà necessario dosare bene le forze. Punti di forza del tracciato il guado di due ruscelli e la possibilità di pedalare accanto agli insediamenti rupestri nel paleolitico. Storicamente molto apprezzata la sezione storica nel bosco Difesa Grande, che seppur ferito dagli incendi di agosto 2017, è sempre pronto a far divertire i ciclisti nei suoi sentieri ricoperti di foglie di quercia.

L’appuntamento – Ore 7.00 / 9.00 ritrovo, verifica licenze, Consegna numero di gara, consegna CHIP presso l’area panoramica di Capotenda a ridosso del canyon (via Madonna della Stella nei pressi del passaggio a livello). Ore 9:30 partenza ufficiale. Premiazione a partire dalle 12:30: saranno premiati i primi 3 assoluti ed i primi 5 di ogni categoria. Previsti 15 premi speciali a sorteggio. Confermata la prova per le E-BIKE, biciclette a pedalata assistita. La partenza della gara dedicata avrà luogo 10 minuti prima della corsa ufficiale.

Gli organizzatori: ASD Amicinbici Losacco Bike – Composta da giovanissimi, esordienti, allievi e amatori, la storica associazione di Gravina fa perno sul direttore sportivo Franco Losacco, uno dei più longevi commercianti e meccanici di biciclette nella città murgiana. Dal 2015 l’ASD Amicinbici ha aperto una scuola di ciclismo riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana a livello nazionale.

Storica organizzatrice del Giro-Vista Torre Belmonte, tecnica gara di cross country, da cinque anni si cimenta con successo con la Mediofondo Bosco Difesa Grande, nel calendario dell’Iron Bike sin dalla prima edizione. Le precedenti edizioni della Mediofondo sono risultate essere sempre le più partecipate del circuito Iron Bike, con 552 partecipanti nel 2015, 650 nel 2016 e 550 nel 2017.

Iscrizioni – Le iscrizioni sono aperte a questo link sul portale dei cronometristi Icron.it. Inoltre tutti gli atleti tesserati presso la FCI, Federazione Ciclistica Italiana, sono tenuti tassativamente (pena l’esclusione dall’elenco dei partenti) ad effettuare l’iscrizione sul portale federale “Fattore K”. Tale obbligo vale sia per i cicloamatori che per gli agonisti.

La classifica generale dopo due tappe – Guida la classifica generale della prima fascia (17-39 anni) il portacolori del team Eurobike Nicola Pugliese. L’alberobellese, pur non avendo ancora vinto nessuna gara, si è sempre piazzato sul podio. La costanza, evidentemente, paga. Nella seconda fascia, over 40 anni, è lo stesso ideatore dell’Iron Bike a vestire la maglia di leader: Maurizio Luigi Carrer è infatti primo con 465 punti. Tra le donne si rafforza la leadership di Patrizia Tropiano. Emanuele Losacco è in testa alla speciale classifica per le E-Bike, biciclette con pedalata elettricamente assistita.



Sport e cultura per gli accompagnatori



L’8 aprile a Gravina in Puglia sarà una grande giornata di sport con la gara del circuito Iron Bike 2018, ma anche una giornata all’insegna della storia, della cultura e della gastronomia con le escursioni a tema culturale e naturalistico pensati dallo staff di AmicinBici in collaborazione con Murgia Tour, Sguardi Rupestri e Capotenda. È interessante, infatti, l’attività proposta per famiglie e accompagnatori al seguito della 5^ Mediofondo Bosco Difesa Grande.

Si tratta di un percorso escursionistico dalla forte valenza paesaggistica e culturale, immerso nel cuore dell’affascinante canyon della città Murgiana. Il costo è di appena 5,00 € a persona per due ore circa indimenticabili in uno dei paesaggi più suggestivi (e poco noti) di Puglia.

Programma:

Ore 9:00 registrazione nell’area tecnica;

Ore 9:30 partenza della passeggiata (dopo la partenza dei ciclisti);

Ore 12:00 ritorno presso l’area di Capotenda per poter assistere all’arrivo degli atleti.

Il percorso della Visita Guidata

Si visiteranno lungo il “Museo dell’Acqua e della Pietra”:

l’area naturalistica e le grotte di Capotenda;

la necropoli peuceta del Padreterno con la Tomba del Guerriero (V-IV sec a. C.);

l’area antistante la Chiesa-Grotta del Padreterno o della Deesis (XIII-XIV sec d.C.);

il Pianoro della Madonna della Stella con il colpo d’occhio verso la Cattedrale dominante i due quartieri medievali Piaggio e Fondovito;

il sei-settecentesco Ponte Acquedotto che unisce le due sponde del torrente, le sue fontane e il loro sistema di vasi comunicanti;

il Bastione detto “medievale” con degustazione di taralli o biscotti tipici + bicchiere di vino.

Attrezzatura consigliata: scarpe comode, ombrellino da passeggio e…retino per le farfalle. Lunghezza della passeggiata 3 km. L’itinerario è adatto a tutti, dotato di parcheggio, servizi igienici e area ristoro.