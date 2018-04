Iron Bike, la Mediofondo Bosco Difesa Grande è la 3^ tappa del circuito

Manca davvero poco alla quinta edizione della Mediofondo Bosco Difesa Grande di Mountain Bike e in casa Amicinbici Losacco Bike fervono i preparativi per curare gli ultimi dettagli. Messo a punto il pacco gara e assicurata la copertura del percorso con volontari in team radio è il momento della segnalazione del percorso. Un tracciato del tutto rinnovato, quello della tappa 3 dell'Iron Bike 2018, che racchiude in pochi chilometri tutti i punti salienti del paesaggio tipico gravinese, dal canyon al bosco, dall’acqua al sole, ai campi di grano e di vino. È altissima, infatti, la vocazione paesaggistica, ancor prima che agonistica, della Mediofondo Bosco Difesa Grande, vero punto di forza dell’evento che consente una conoscenza approfondita del territorio come pochi altri sport.

Tra le autorità che presenzieranno all’evento si segnalano il sindaco di Gravina dott. Alesio Valente, l’assessore allo sport avv. Maria Matera, il comandante della Polizia Locale Nicola Cicolecchia e il presidente del comitato Bari-Bat della Federciclismo, avv. Lorenzo Spinelli. Grane la riconoscenza dell’ASD Amicinbici per la fitta rete di collaborazioni che sorregge l’intero evento: «Desideriamo ringraziare tutti coloro che collaboreranno per la buona riuscita della manifestazione, in modo particolare il proprietario del Parco naturalistico Capotenda, Salvatore Mastrodonato, che ci ha permesso di utilizzare l’area per la logistica di partenza e arrivo. È un’area speciale per noi gravinesi, poiché qui i ragazzini sino ali anni ’60 quando la natura era incontaminata, erano soliti fare il bagno nel ruscello».

La possibilità di pedalare sul fondo del canyon, costeggiando il ruscello al punto da sentirne il veloce fluire delle acque e poi lasciarsi suggestionare dalle querce del Bosco Difesa Grande è rara e speciale, ma è bene che non diventi l’unica. Frequenti in queste ore, infatti, i calorosi inviti dell’ASD Amicinbici al rispetto assoluto della natura. Ammonisce Giuseppe Losacco: «Domenica a Gravina saremo tantissimi e attraverseremo zone incontaminate in cui la Natura regna sovrana. È nostro dovere, quindi, non lasciare nessun segno del nostro passaggio. Godiamoci il momento ma non roviniamo gli equilibri della natura e soprattutto non gettiamo i rifiuti. Conserviamo in tasca barrette energetiche e gel, le cestineremo all'arrivo. Il Bosco Difesa Grande e la Gravina – continua Losacco - hanno già sofferto tanto per mano dell'uomo, dimostriamo invece che noi ciclisti siamo diversi, vere sentinelle della Natura».

Infine, in occasione della 5^ Medio Fondo Bosco Difesa Grande sui presidi del percorso saranno presenti volontari del Corpo Interventi Umanitari dotati di radio ricetrasmittenti con le quali fare da ponte con i soccorritori.

L’APPUNTAMENTO – Ore 7.00 / 9.00 ritrovo, verifica licenze, Consegna numero di gara, consegna CHIP presso l’area panoramica di Capotenda a ridosso del canyon (via Madonna della Stella nei pressi del passaggio a livello). Ore 9:30 partenza ufficiale. Premiazione a partire dalle 12:30: saranno premiati i primi 3 assoluti ed i primi 5 di ogni categoria. Previsti 20 premi speciali a sorteggio. Confermata la prova per le E-BIKE, biciclette a pedalata assistita. La partenza della gara dedicata avrà luogo 10 minuti prima della corsa ufficiale.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono ancora aperte a questo link sul portale dei cronometristi Icron.it. Inoltre tutti gli atleti tesserati presso la FCI, Federazione Ciclistica Italiana, sono tenuti tassativamente (pena l’esclusione dall’elenco dei partenti) ad effettuare l’iscrizione sul portale federale “Fattore K”. Tale obbligo vale sia per i cicloamatori che per gli agonisti.

ID GARA: 143944 – Codice Gara: F010 – Organizzatore: 14U1716.

La quota di iscrizione, per i soli cicloamatori, è fissata in € 25,00 a cui aggiungere il costo del chip di cronometraggio (€ 5,00 da versare in loco).