Francesco Fortunato chiude al 10° posto la 20km a Rio Maior

Stagione sportiva che inizia non nella maniera più soddisfacente per Francesco Fortunato. Il marciatore andriese ha chiuso al 10° posto la "Rio Maior 2018" tenutasi ieri pomeriggio in Portogallo e valida come quinta tappa dello IAAF Race Walking Challenge. Il Fiamme Gialle ha concluso la 20 km uomini con un buon 10° posto, tagliando il traguardo con 1h23:23 sul cronometro.

Peccato, soprattutto dopo l'ottima prova ai Mondiali di Londra dell'estate scorsa, quando Fortunato ha chiuso 25° firmando il suo miglior crono di 1h22:01, praticamente un centesimo in più rispetto al tempo messo a segno ieri in Portogallo da Alvaro Martin, argento al termine della gara (vince Diego Garcia; 1h21:15). C'è ancora tutta una stagione davanti però ed il risultato di Rio Maior varrà sicuramente da stimolo al marciatore andriese in vista degli Europei di Berlino del prossimo agosto.