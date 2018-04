Il meraviglioso mondo del pugilato andriese!

La storia di integrazione e i sogni del camerunense andriese Johnny Zezè, che insieme a Sabino Mansella e Giovanni Orlando, nel 2018 ha spalancato le sue ambizioni sul panorama professionistico italiano non è l’unica da raccontare. Negli scorsi giorni è arrivata anche la prima convocazione in nazionale della tredicenne Mariagrazia Lambo, prima pugile andriese, nonché detentrice della medaglia di bronzo ai campionati nazionali femminili. Ma in questo meraviglioso mondo, meglio noto come il Team Sgaramella, che per dirla tra maschietti, sa tanto del pianeta di Re Caio di Dragon Ball, le sorprese non finiscono mai. Così, avvicinandomi alla palestra per una semplice richiesta di informazioni sui corsi, ho scoperto una storia che va aldilà dei titoli, saltella sul filo della routine, le fa un sorriso che sa di sbeffeggio, e schizza via nell’immaginazione. Mentre ancora mi ripeto, quasi per convincermene, che è tutto vero!

Di cosa sto parlando? Della storia di Pietro, un uomo che ha cominciato a fare il pugile a 72 anni. Inzuppato di entusiasmo fino all’orlo della mia curiosità, gli ho chiesto di raccontarsi. Lui, come se non facesse nulla di straordinario, con due parole, in due righe ha preso subito a schiaffi tutte le inutili paure che spesso ci accompagnano prima di intraprendere una qualsiasi nuova avventura. Per dirla vernacolando un po’: mi ha letteralmente *“schittilato”!

«Dal primo giorno che ho visitato Il Team Sgaramella, una palestra di pugilato che per fortuna, per noi andriesi esiste, ho subito notato una frequenza variegata di piccoli, grandi, donne e uomini, e mi sono dato un motivo in più per iscrivermi. E così è stato! Da settembre 2017 frequento regolarmente e con piacere il corso di pugilato amatoriale seguito dal maestro Riccardo Sgaramella, che ha saputo coinvolgermi in maniera graduale in questa avventura. Per me è stato tutto nuovo alla mia età 72 anni. Ho dei miglioramenti psicofisici, maggiore armonia nel corpo e nella mente, miglioramento del sistema articolare e della circolazione sanguigna. Mi sento spronato a non fermarmi nell'attività fisica. A pensare che mi stavo preparando a fare il pantofolaio in casa, invece ho appeso le pantofole, e ho indossato i guantoni».



Mi è venuta in mente una frase tratta dal film “Il meraviglioso mondo di Amelie”: «se il dito indica il cielo, l'imbecille guarda il dito». Già, sognare è un arte concreta, che spesso ci permette di dare alla realtà anche una nostra forma, una nostra interpretazione, una nostra intuizione di adattamento creativo e reattivo, ispirata dalle nostre più primordiali volontà. «Sii come l'acqua», diceva Osho.

*Dal verbo schittilare : scuotere con veemenza