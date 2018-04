Davide Addati conclude 4° ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di nuoto di fondo

Prosegue l’attività frenetica degli agonisti tesserati Aquarius impegnati con i diversi campionati nazionali federali c/o lo Stadio del Nuoto di Riccione.

L’ 8 e 9 Aprile si sono svolti i Campionati Italiani Indoor di Nuoto di Fondo. Davide Addati, classe 2000, originario di Andria e di adozione Aquarius, con il tempo di iscrizione di 58’09” nella gara dei 5000 mt. per la categoria Juniores, ha chiuso con il tempo di 56’57” migliorando il crono personale con un passaggio gara ad ogni 100 mt costante di 1’07/08 e con la respirazione ogni due bracciate per tutta la distanza segno di una nuotata sostenuta. E’ stato un calcolatore concludendo 4° in seconda serie a 5” dal terzo.

Addamiano, responsabile tecnico della scuola nuoto Aquarius, dichiara: «Questi campionati assoluti hanno segnato il passaggio di categoria nella classe professionista, in cui non hai margine di errore e la differenza è dettata dal carattere sul piano emotivo e sul piano pratico. Contano decimi e centesimi di secondi con una preparazione atletica consistente. Saremo parte attiva dell’evolversi del percorso. Un segno importante va dimostrato dall’atleta. Il mio personale ringraziamento è per i professionisti che seguono da anni il team agonistico il dott. Meleleo Domenico, pediatra e nutrizionista, e la dott.ssa Lagrasta Laura, psicologa e psicoterapeuta, supportando l’armonia generale di agonisti e genitori con l’obiettivo di abbattere le barriere interpersonali psico-fisiche. Fantastica è poi la condivisione delle scelte tecniche con i miei dirigenti la famiglia Messina, Felice, Marzia, Silvia, Ruggiero, che appoggiano ogni mia indicazione. Della loro intraprendenza non avevo dubbi e con la loro lungimiranza continueremo con la crescita professionale di tutte le figure coinvolte».